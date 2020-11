Biden eletto presidente degli U.S,A

Il democratico vince in Pennsylvania ed è eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti. È il candidato presidente più votato della storia americana. Il candidato Dem ha sconfitto il presidente uscente Donald Trump dopo una sfida elettorale tesa, in bilico fino all’ultimo voto in alcuni Stati chiave e sul cui risultato pesano le contestazioni del tycoon, che ha denunciato brogli ai seggi a suo danno, promettendo una lunga battaglia legale fino al ricorso alla Corte Suprema.