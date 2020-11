Biden avanza ancora. Ormai è a un passo dalla Casa Bianca

Biden avanza ancora, Anche in Georgia il candidato alla Casa Bianca ha vinto. Infatti come riporta l’Ansa Biden ha stravinto ed ora ha 917 voti in più rispetto al presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Ecco le parole dell’Ansa :” Quando è stato scrutinato il 99% dei voti Joe Biden passa per la prima volta in vantaggio in Georgia. Ora ha 917 voti in più di Donald Trump. (ANSA).