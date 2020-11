Bianca Guaccero nella bufera, su Detto Fatto video tutorial per far la spesa sexy, ma chi la ha fatta cittadina onoraria di Sant’Agnello?

Con un tempismo discutibile, in anticipo di qualche ora sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, il programma del pomeriggio di Rai2 Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero trasmette un video tutorial per insegnare alle donne ad andare a fare la spesa con i tacchi alti, a spingere il carrello in modo sensuale e sedurre gli uomini incontrati al supermercato. Un fatto considerato così grave da aver spinto l’ad Rai Fabrizio Salini ad avviare un’istruttoria sulla vicenda. “Un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma”, ha commentato. In serata è arrivata la notizia che Detto Fatto è stato per ora sospeso. La decisione – secondo quanto si apprende – è stata presa da Salini, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico. E intanto la puntata del 25 novembre non è andata in onda, sostituita da un film. Dalla rete fanno sapere che al momento il programma non è cancellato ma, essendo la puntata registrata, è stato valutato inappropriato andare in onda senza un intervento sul caso.

Il tutorial ha scatenato una bufera di reazioni negative e interventi politici, incluso quello del Sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’editoria Andrea Martella e della Commissione parlamentare vigilanza Rai che scrive a Salini e Foa e della ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova. Risponde il direttore di RaiDue Ludovico Di Meo che si scusa: “Errore gravissimo”.

Il tutorial

A spiegare le movenze che le spettatrici dovrebbero replicare nelle corsie dei supermercati viene invitata in studio la pole dancer Emily Angelillo. A lei, in minigonna e tacchi a spillo, spetta fare da spalla al siparietto con la presentatrice Bianca Guaccero che si muove su dialoghi di questo tenore. “Con l’aiuto del carrello cammino con il ginocchio teso e vado in giro per le corsie che diventano il mio palcoscenico”, spiega Angelillo. Quando poi il prodotto si trova su una scaffalatura in alto per “rendere un pochino più intrigante la situazione posso alzare un pochino il ginocchio e questa è una opportunità”.

A questo punto la conduttrice esulta e afferma: “Signori, se da oggi trovate donne che prendono un pacco di patatine in questo modo è colpa di Detto Fatto. E’ tutto normale”. Poi incalza l’ospite e chiede “Ma se un prodotto dovesse cadere a terra proprio mentre sta passando lui?”, e Angelillo risponde mostrando come si “accovaccia mantenendo le gambe chiuse per non rendere la situazione più volgare”. Poi, accompagnata dal consenso di Guaccero, si rialza ricordando di farlo “alzando un pochino il sedere”.

Le reazioni politiche

Un caso che ha da subito fatto discutere anche i rappresentanti della politica e delle istituzioni. A partire dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella che ha commentato: “Forse occorrerebbe un tutorial non su come fare la spesa ma su come fare servizio pubblico non calpestando il valore e la storia della Rai”. E ha poi aggiunto su Twitter: “E’ una pagina di televisione deprimente e umiliante per la dignità delle donne”.

E dalle donne arriva il commento di Teresa Bellanova, ministra dell’Agricoltura, che su Twitter scrive: “Per quanto tempo dovremo continuare a raccontare le donne in modo finto, stereotipato, con i tacchi a spillo, le movenze sexy, sempre perfette, sirene o streghe? “. Commentano anche le donne del Pd, con la portavoce della conferenza delle donne democratiche Cecilia D’Elia, arriva la richiesta di chiarimenti: “Non so se l’intenzione fosse ironica, ma quello che è andato in onda offre un’immagine della donna stereotipata e indegna del servizio pubblico. La cosa, già grave in se, lo è resa ancora di più dal fatto che avveniva proprio alla vigilia della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Salini e i dirigenti Rai devono rispondere di quanto accaduto all’opinione pubblica e alle donne. La Rai così non può andare avanti”.

E non sono solamente le donne del Pd a chiedere chiarimenti. Sul caso è intervenuto il segretario dell’Usigrai Vittorio Trapani: “Una cosa ignobile. Indegna della Rai e del Servizio Pubblico. Ma chi pensa e realizza questi spazi ha mai letto il Contratto di servizio? Li aiuto io: la Rai è tenuta a usare linguaggi e immagini “rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne” (art.9 e 25)”.

Indignazione anche da parte di Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di vigilanza Rai: “Al netto del trash e di esagerazioni che sembrano più adeguate alla tv commerciale, è accettabile che i soldi del canone degli italiani vengano usati per mandare in onda quanto si è visto a ‘Detto Fatto’ su Rai2, con il tutorial sessista su come fare la spesa? lo chiedo innanzitutto alle donne del cda Rai, in una giornata in cui tutti a parole si dichiarano in difesa della dignità della donna”.

A chiedere spiegazioni interviene anche la consigliera Rai Rita Borioni che commenta: “Ieri a Detto Fatto, tra l’altro alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, una scenetta ammiccante, inutile e volgare che propinava un modello di donna inqualificabile. Basta! Serve l’immediato intervento del presidente della Rai e dell’amministratore delegato al quale chiedo poi se sia questa la linea editoriale scelta, che, di fatto, è l’opposto di quanto chiede al Servizio Pubblico il Contratto Rai-Mise”.

La risposta della Rai

“Detto fatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori”. Lo dice il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo. “Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi – che tutti sono d’accordo nel biasimare e condannare – si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva. Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2”.

La polemica social

Il tutto trasmesso su un canale pubblico intorno alle ore 15. La puntata che era interamente dedicata ai tacchi alti – sì, proprio quelli che in versione rossa sono diventati da anni il simbolo delle vittime del femminicidio – non è passata inosservata e sui social è prontamente montata la polemica.

Centinaia i commenti negativi che accusano il programma di riportare la donna a uno stereotipo antico e dannoso nel quale è la donna a dover provocare l’uomo, di vanificare le dure battaglie delle donne per l’emanciapazione, di offendere le vittime del femminicidio proponendo un contenuto del genere proprio a ridosso della Giornata internazionale.

Ma come si ritrova cittadina onoraria e perchè ha avuto un riconoscimento tanto importante? Dobbiamo scavare nella memoria del nostro archivio

Premio “Due costiere” al Suor Orsola

15/07/2007

Per ricevere i riconoscimenti, domenica 15 luglio salgono sul palco del Grand Hotel Cocumella di Sant’Agnello personaggi dell’anno che si sono distinti nel campo televisivo e dell’informazione.

Fra questi ci sono Piero Cannizzaro (regia e documentari), Massimo Corcione (giornalismo sportivo), Isa Danieli (migliore interpretazione), Enzo De Caro (per l’antologia dedicata a “La smorfia” da Einaudi), Vincenzo Esposito (antropologia e comunicazione), Giuseppe Funicelli (comunicazione scientifica), Raffaele Lauro (migliore spot dell’anno contro il fenomeno dell’usura realizzato con il Commissariato nazionale antiracket e antiusura), Massimo Maffei (informazione radiotelevisiva), Zap Mangusta (autore programmi tv e del volume “Platone e la legge del pallone”, Rizzoli), Valeria Rossi (musica e comunicazione), Alberto Squillante (servizi giornalistici).

E un premio speciale va a Lucio D’Alessandro e Pier Luigi Camili, rispettivamente direttore e coordinatore radio-tv della Scuola di giornalismo “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.

Nel corso della serata, trasmessa in differita da Canale 21, il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, consegna inoltre la cittadinanza onoraria all’attrice Bianca Guaccero, reduce dai successi delle fiction “Capri” e “Assunta Spina”.

FONTE: http://www.unisob.na.it/inchiostro/?idrt=1388

Il caso Perego

Il caso ricorda quello di un’altra trasmissione Rai andata in onda nel 2017 con conseguente polemica nazionale. La rubrica “Parliamone sabato” era condotta da Paola Perego su Rai1 all’interno del programma “La vita in diretta”.

Al centro della polemica finì un approfondimento su come le donne dell’Est rappresentassero un pericolo per le donne italiane essendo spesso colpevoli di rubare i loro mariti. La rubrica si arricchiva con una lista in sei punti dei motivi per scegliere una fidanzata dell’Est tra i quali appararivano frasi come “Sono tutte mamme ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo”. In seguito al caso social la Rai cancellò la rubrica di Perego e chiese scusa definendo la trasmissione “un errore folle”.