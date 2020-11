Benevento-Spezia, le formazioni ufficiali

Nel Benevento c’è Sau al fianco di Insigne alle spalle di Lapadula in attacco. A centrocampo Dabo sarà il regista con Schiattarella e Ionita ai suoi fianchi, mentre in difesa confermata la coppia centrale Glik-Caldirola. Nello Spezia torna Marchizza in difesa con Chabot che affiancherà Terzi al centro. A centrocampo Estevez completa la linea a tre con Ricci e Pobega. In avanti Agudelo e Gyasi sono gli esterni con Nzola centravanti. Queste le formazioni ufficiali:

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Schiattarella, Dabo, Ionita; Sau, Insigne; Lapadula. Allenatore Inzaghi

Spezia (4-3-3): Provedel, Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasy. Allenatore: Italiano