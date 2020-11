Bakayoko contro Macron! Ecco la reazione di Libero

Monta la polemica in Francia e non è di quelle banali. I giocatori della nazionale francese hanno realizzato un video dedicato al professore decapitato, ma mancano Pogba e altri giocatori musulmani. E su Instagram Bakayoko, centrocampista del Napoli, mette Mi Piace ai posto contro Macron. “Bakayoko mette mi piace agli insulti social contro Macron”, titola stamane Libero. Un’assenza particolare nel video della nazional francese, che sta suscitando diverse polemiche. E fa scandalo il like di Bakayoko ad una foto di Macron “calpestato”. E oltre al like di Bakayoko ci sono quelli di Kimpembé e di Karim Benzema.