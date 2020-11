Avviso urgente per gli alunni, i familiari conviventi e il personale delle scuole di Minori: domani tamponi in vista della riapertura

Avviso urgente per gli alunni, i familiari conviventi e il personale delle scuole di Minori

In vista della riapertura mercoledì 25 della scuola materna e delle prime elementari, si comunica che gli alunni, i familiari conviventi e il personale delle scuole di Minori potranno effettuare gratuitamente il tampone per lo screening epidemiologico da Covid-19 nella giornata di domani martedì 24 dalle ore 8,00 alle 10,00 presso l’installazione USCA allestita al porto di Maiori. Pur essendo disposto su base volontaria, si raccomanda vivamente, per chi non avesse già provveduto, di procedere al test finalizzato alla massima sicurezza degli ambienti scolastici ed al contenimento delle occasioni di contagio.