Avviati i contatti tra Napoli e Chelsea per il rinnovo di Bakayoko

Giuntoli chiama il Chelsea ed la squadra londinese risponde , parafrasando Luigi Necco così si può riassumere l’incontro telefonico tra Giuntoli e Marina Granovskaia , donna mercato della squadra londinese. Argomento della telefonato il rinnovo di Bakayoko giù idolo della torcida azzurra e giocatore importante nel modulo 4-2-3-1 di Gatttuso Ecco come riporta la notizia la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna.

“In quaranta giorni napoletani Baka si è convinto di aver fatto la scelta giusta e apprezza l’entusiasmo della piazza anche in un momento così delicato per la pandemia. Insomma ci sono i presupposti perché questo giocatore arrivato con la formula del prestito “secco”, possa decidere di spostarsi stabilmente a Napoli. Sul suo cartellino i club non hanno alcun accordo scritto, ma un gentleman agreement che prevede la possibilità per il club di De Laurentiis di riscattarne il cartellino per una cifra intorno ai 18 milioni di euro”.