Ausino forse più di un cluster, contagi arrivati fino a Positano. Domani i tamponi. Qualche giorno fa, Ausino Spa, la società che si interessa del servizio idrico anche in molti Comuni della Costiera Amalfitana, aveva comunicato la positività al Coronavirus di tre dipendenti. Immediatamente, il personale contagiato ed i colleghi con cui è esso venuto a diretto contatto sono in isolamento come da protocollo e la sede della società è stata temporaneamente chiusa per consentire le attività di sanificazione.

In data di domani, lunedì 2 novembre 20202, per il personale dipendente della società è stato disposto un nuovo screening: saranno in 110, tra operai, tecnici, amministrativi e dirigenti a sottoporsi al secondo tampone.

A effettuare nuovamente i test personale medico della Mediterranea Diagnostica di Castellammare – struttura accreditata Asl – a bordo dell’unità mobile.