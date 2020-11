Aumenta il vantaggio di Biden su Trump. E’ quasi fatta

All’ 1.07 ora italiana sta aumentando il vantaggio di Biden su Trump.Il candidato democratico ha collezionato fina ad ‘ora 264 grandi elettori mentre il presidente, meglio dire l’ex presidente degli Stati Uniti d’America solo 213. Considerando che la meta per arrivare alla Casa Bianca è di 270 grandi elettori allora per Biden la corsa sta per finire da vincitori. Non si è ripetuto a meno di clamorosi cataclismi nella notte o negli altri giorni, la sconfitta della candidata dei democratici Hillary Clintoon nel 2016 , quando l’ex firts lady americana, maglie sempre tradita, di Clintoon perse propri contro il pluri milliardario Ttump. Per la serie trapattoniana:” Non dire gatto se non l’hai nel sacco!”