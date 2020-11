Atrani, prevenzione covid-19 e nuove restrizioni: cimitero chiuso, cibo e fumo vietati all’aperto

Fermo l’obbligo di indossare la mascherina, la stessa deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: un utilizzo non corretto della mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento o lasciando scoperto il naso, equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio di Atrani, escluse quelle utilizzate dai pubblici esercizi per le loro attività che prevedono posti al tavolo, in tutte le ore del giorno, le azioni non compatibili con l’uso corretto della mascherina – quali fumare, consumare cibo e/o bevande di qualsiasi genere, ecc. – non giustificano l’uso scorretto della stessa e pertanto anche in questi casi si configura inottemperanza alle prescrizioni previste.