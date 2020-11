Atrani. Il sindaco De Rosa “Per Natale no alle luminarie, ma si alla calata della stella come segno di speranza. Ma pensiamo anche ad altro, come il depuratore”

Atrani ( Salerno ) . Il sindaco De Rosa “Per Natale solo qualche luce e la calata della stella come segno di speranza. Ma pensiamo anche ad altro, come il depuratore”. Luciano De Rosa si ritrova con un caso mentre la Costiera amalfitana è praticamente alle prese di una seconda ondata molto dura “L’attenzione alta va a questa pandemia, un problema sanitario da affrontare con le misure di contenimento per il coronavirus covid-19, ma non è solo questo che mi preoccupa. Ci sono i disagi anche economici per un’estate non piena, mentre per l’inverno la Costiera amalfitana in genere già non ha molto movimento, salvo il Natale, ma con questa situazione sarà difficile farlo ” Cosa farete? Le luminarie? “Non faremo le luminarie, anche se sicuramente qualche luce sarà posizionata , vorrei mantenere la calata della stella come segno di speranza, vedremo come si evolve la situazione ” Cosa state facendo in città “Stiamo vivendo tutti questa situazione con consapevolezza, ma pensiamo anche ad altro. Sul territorio mi preme risolvere molti problemi importanti, come il depuratore, e non solo”