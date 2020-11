Atrani: dal 1° dicembre convenzione con la P.A. Millenium Costa d’Amalfi

Costiera amalfitana. Il Comune di Atrani ha stretto una convenzione con la P.A. Millenium Costa d’Amalfi che, a partire dal prossimo martedì 1 dicembre, aiuterà l’ente nel supporto delle attività di protezione Civile Comunale, del c.o.c. e per fronteggiare l’emergenza Coronavirus Covid -19. Il sodalizio è avvenuto a seguito della manifestazione di interesse promossa dal comune costiero che cercava soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato, nel settore della protezione civile, per il periodo 2020-2022 e per l’affidamento di attività di protezione civile nel territorio comunale di Atrani in convenzione per il periodo 2020-2022.

I volontari della P.A. Millenium affiancheranno dunque la Protezione Civile Comunale nei servizi previsionali, preventivi, a contrasto dell’emergenza e mitigazione del rischio; nei servizi di gestione sala c.o.c.; nei servizi a supporto della polizia locale a seguito di eventi e nell’attività informativa ed educativa alla protezione civile. Inoltre monitoreranno le aree verdi e si occuperanno di vigilanza ambientale, oltre che dell’assistenza all’aggiornamento del piano emergenza comunale; l’assistenza alle persone in occasione di manifestazioni su attivazione del c.o.c.; assistenza ai cittadini disabili o affetti da difficoltà motorie. Non per ultimo i volontari realizzeranno corsi di formazione gratuita per il nucleo comunale e/o per i cittadini. Una sinergia di forze, quella tra il Comune di Atrani e la P.A. Millenium Costa d’Amalfi che entrerà in vigore già dalla giornata di domani, martedì 1 dicembre.