ASL e Napoli mortificate da un’altra sentenza ingiusta e assurda

Che cosa è la vergogna? È quella che dovrebbe provare un giudice quando pur sapendo di sbagliare da una sentenza ingiusta motivata da affermazioni pericololse perché vanno ad offendere una persona ed una società che della lealtà sportiva ha fatto il suo cavallo di battaglia e ha l’ha sempre messa davanti a tutti Proprio a questa società le è stata scippata uno scudetto già vinto forse nell’ anno in cui ci fu la consacrazione della squadra più bella per gioco .Tale bellezza fu sfregiata dalla disonestà di una vecchia e brutta signora arrogante e presuntuoso e da un signore in giacca nera che fu complice di questi delitti sportivo. Ieri si è avuta l’ennesima conferma che la responsabilità di questa società di evitare un contagio di massa viene messa in discussione da documento che non rispecchiano l” intenzione di questa società. Al giudice non gli è neanche sfiorato l”idea di pensare a che sarebbe servito a questa ,squadra e società non partire e non giocare contro la vecchia arrogante signora visto che in questo inizio di campionato la squadra del golfo sta andando bene mentre la vecchia signora si sta dimostrando tale arrancando e appoggiandosi su sedie e tavolini. Inoltre è stata mortificata un ‘ASL che sta cercando di combattere senza aiuti la guerra contro la grave pandemia. Secondo il giudice ila società responsabile avrebbe volutamente rinunciato alla sfida mentre l’ASL non aveva nessun potere di decisione. Potere di decisione che è già è stata discredito da un presidente federale che non ha niente di nuovo ma è sempre legato visto l’età alla vecchia signora In conclusione ieri è stata confermata la mancanza di rispetto della salute umana di fronte ad un ‘inutile sfida che poteva essere rimandata salvando così un contagio di massa .