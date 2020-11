App “Immuni” a rischio hacker: informatici salernitani simulano attacco

Anche la risposta del ministero per l’Innovazione non è bastata ai due ricercatori e un avvocato nocerini che hanno provato la vulnerabilità della App “Immuni”, a loro avviso facilmente attaccabile da hacker. Con una spesa irrisoria, infatti, si potrebbe far finire in quarantena perfino un’intera comunità a causa di un falso contatto con un positivo al Covid 19. Per il ministero un «ipotetico attacco, chiamato nel gergo tecnico “relay”, è possibile in via teorica ma nella pratica è ritenuto particolarmente complicato da attuare in quanto necessiterebbe dell’installazione sul territorio di numerose antenne fisiche ad alta potenza, facilmente individuabili». Sulla stessa linea si è detta anche Google che per tali attacchi su larga scala parla di alti costi e di una preparazione tecnica. Anche il Garante sulla privacy li ha ritenuti attuabili ma altamente improbabili. Ma tre nocerini, il ricercatore informatico dell’Università di Salerno, Vincenzo Iovino e il tecnico informatico Biagio Pepe, coadiuvati giuridicamente dall’avvocato Mario Ianulardo, specializzato in Diritto penale dell’Informatica, hanno realizzato un esperimento che sembra contraddire con grande facilità le rassicurazioni ministeriali, di Google e del Garante.

Mezzi utilizzati per l’esperimento sono un pc di buona qualità, un telefono cellulare di media fascia e un circuito costruito da Biagio Pepe. Con questi mezzi la ricerca si è conclusa con la notifica di un falso contatto con una persona positiva alla Covid 19. «L’attacco “relay” (o replay) non è possibile solo in via teorica ma è stato testato con successo da noi e da diversi ricercatori – sottolinea Iovino – . Un attacco è possibile con attrezzature del costo di circa 10-20 euro, di dimensioni molto ridotte e con trasmettitori non ad alta potenza ». E Pepe aggiunge: «La tecnologia impiegata non ha fatto ricorso ad un’antenna ad alta potenza. Viceversa, è stato impiegato un chip, programmabile, dotato di un proprio sistema operativo multiprotocollo avente antenne integrate e operante nella gamma del Ble (Bluetooth low energy)».