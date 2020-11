Ansa :” Entro domani la decisione sul ricorso del Napoli”

E’ durato più del previsto il dibattimento per il ricorso presentato dal Napoli contro la sentenza del Giudice sportivo, che ha punito il club di De Laurentiis con la sconfitta a tavolino (3-0) e un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato allo Juventus Stadium lo scorso 4 ottobre. Secondo l’Ansa la sentenza è rinviata a domani