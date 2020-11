Annamaria Farricelli “Dagli amici mi guardi Dio, dai nemici mi guardo io.” “Libertà o libertinaggio”?

Castellammare di Stabia. 9/11/2020. Dagli amici mi guardi Dio, dai nemici mi guardo io.

LIBERTÀ o LIBERTINAGGIO?

Quello che sta accadendo intorno a noi mette in evidenza la grande confusione che la gente fa tra il concetto di libertà e libertinaggio. Facciamo quindi il punto : “la libertà è la facoltà di esercitare un proprio diritto senza ledere i diritti altrui. Il ‘libertinaggio’ è la violazione di regole morali. La morale è un concetto bellissimo, spesso svilito da bigottismo, chiusure mentali e imposizioni di pensiero. Ed è proprio quando le drammatiche situazioni storiche del momento impongono ‘coercizioni’, il libertinaggio viene visto come un bene o come l’unica alternativa. G. G. Rousseau affermava che l’uomo, nel momento in cui viene al mondo, è sottoposto alle ‘coercizioni’ della società. L ‘atto stesso di essere’ fasciato’, è un obbligo a cui deve sottoporsi , per cui, la vera ‘libertà’ non esiste. Ma le ‘regole’ rientrano nell’evoluzione della specie, nell’adeguarsi ai tempi, allo spazio… all’altro! Ma in questo periodo il “libertinaggio” ha preso il sopravvento, mettendo in evidenza il “non uomo moderno”, o meglio quell’.. Homo Homini Lupus”… di hobbesiana memoria. A fare i “cretini” ci vuole anche intelligenza, ma, da quello che si vede e si legge, dai comportamenti assunti, pare sia una dote epidemica naturale della mia città. Se ci sono delle regole imposte, ci sarà un perché? Ma il concetto di ‘onnipotenza’ di ognuno, l”esibizionismo’ spudorato, l’ arrogante stupida’, fa sì che se si chiude il lungomare, ci si “riversa” per il Corso e.. Più ne siamo, meglio è! Assembramenti, confusione, mascherine malmesse (quando ci sono)… ed ecco dimostrata la ‘libertà! “. Forse è a me che sfugge qualcosa? È finita la pandemia? Si è estinto il virus? Non si muore più? Forse io ho mal inteso il concetto di” nemico”? Credevo che fosse invisibile, indiscriminato, in agguato.. sempre! Nessuno di questi ‘libertini’ ha avuto un amico, un parente malato? La cattiveria sfrenata, l’egoismo, l’individualismo, il populismo, il qualunquismo, ci stanno portando a quella ‘disumanizzazione’, di cui prima. … Pugno di ferro e guanto di velluto…., ma il popolo riconosce solo il “pugno di ferro ” ed in questo modo si continua a non percepire il concetto di libertà! Eppure un proverbio recita “Dagli amici mi guardi Dio, dai nemici mi guardo io….! ESISTE UN SOLO BENE, LA CONOSCENZA, UN SOLO MALE, L’IGNORANZA….. questo lo affermava semplicemente SENECA!