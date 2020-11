Anche Linus, celebre direttore di Radio Dee Jay è caduto in una truffa telefonica ben congegnata, dove sedicenti funzionari della sua banca gli hanno spillato due bonifici da 2500 euro. Alla fine Linus ha chiamato il suo direttore che gli ha spiegato in sintesi: “Una banca non chiama mai i suoi clienti” , anche perché, aggiungo io, “le nostre banche non hanno bisogno di chiamarci per prendersi i soldi dal nostro conto lo fanno già normalmente con tutte quelle voci di spesa che sono come gli ovetti kinder sempre pieni di sorprese!” #ilfratacchioneinbancarotta