Anche a Salerno sembrava una pre vigilia di natale come dice Salernonotizie il Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi alle 20 di stasera a Salerno. Ed è rabbia sui social in queste ore. Molti si chiedono di cosa si tratta: di un convivio di negazionisti, di cittadini in cerca di immunità di gregge o semplicemente un popolo di irresponsabili?. C’è da dire che la vigilia di Natale è andata in scena oggi 14 novembre in piena emergenza Covid. Immagini che non provengono solo da Salerno. A Napoli situazioni ai limiti della decenza. E così Salernotoday Calca sul Corso: il blitz del sindaco con i vigili, piazze presidiate e nuovi appelli della Protezione Civile 14 novembre 2020

„tornato sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli, insieme alla Polizia Municipale e all’Esercito, per monitorare la situazione e il rispetto delle norme anti-Covid. Assembramenti, code fuori ai negozi ed una folla che rievoca il periodo di Luci d’Artista in città, sotto gli occhi delle forze dell’ordine. Non manca neppure il traffico in via Roma in un sabato che pare nulla abbia a che vedere con il clima emergenziale del nostro territorio, da domani zona rossa.“

Foto Antonio Capua