Anas: fino al 23 novembre senso unico alternato per la SS 145 dal km 41,362 al 41,772

L’Anas comunica che è stato impostato il senso unico alternato mediante impianto semaforico sulla Strada statale 145 sorrentina dal km 41,362 al km 41,772, corsia di marcia, su corsia di marcia, per tratti di lunghezza massima di ml 200, a partire dal 16/11/2020 fino al 23/11/2020 nella fascia oraria dalle 08:00 alle 17:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Lungo l’intero tratto oggetto del presente disposto – scrive l’Anas – è imposto altresì il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutti gli autoveicoli Resta obbligo della società Gori e, per essa, dell’Impresa esecutrice, l’installazione di tutta la segnaletica necessaria e dei corrispondenti segnalatori luminosi, nel rispetto del vigente Codice della Strada, del corrispondente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, anche secondo gli schemi segnaletici contemplati dal DM 10.07. (cfr. tav. n. 66), adattati all’effettivo stato dei luoghi ed integrati con sbarramenti per tutta l’estensione del tratto oggetto di intervento e con segnaletica di preavviso, indicante lavori in corso, uomini e mezzi di lavoro in azione, rimanendo unica responsabile del mantenimento in perfetta efficienza della stessa e del relativo controllo a mezzo del proprio personale.

Gli interventi dureranno circa quattro mesi per il rifacimento del manto di asfalto, della segnaletica – tanto di quella orizzontale quanto di quella verticale – e la messa in sicurezza di ampi tratti della statale «Sorrentina» nella parte che attraversa la Costiera. I lavori, in base al cronoprogramma, si concluderanni, salvo imprevisti, a febbraio del 2021.