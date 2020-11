Anas. Consegnati i nuovi lavori di pavimentazione sulla SS145 Sorrentina: avvio previsto per il 10 novembre

CAMPANIA, ANAS: CONSEGNATI I NUOVI LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SULLA SS145 “SORRENTINA”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

· interventi per un investimento complessivo di 1 milione di euro;

· i lavori interesseranno i territori comunali di Vico Equense, Meta di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato oggi all’impresa Gi.Ga Project S.r.l. con sede in Casoria (NA) i lavori di manutenzione programmata per la nuova pavimentazione lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, in provincia di Napoli.

Nel dettaglio gli interventi, per un investimento complessivo di 1 milione di euro, riguarderanno il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale, in tratti saltuari e puntuali, svincoli compresi, tra i territori comunali di Vico Equense, Meta di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense.

Le attività verranno eseguite mediante l’istituzione del senso unico alternato, ove possibile in orario notturno e permetteranno di incrementare i livelli di percorribilità e sicurezza di una delle viabilità cruciali per la mobilità campana.