Anacapri, balenottero trovato morto a Cala del Rio

Un balenottero morto di circa sette metri è stato trovato stamattina nelle acque di Cala del Rio. Sulla costa di Anacapri dove è difficile che transitino cetacei di questa specie. A dare l’allarme è stato un anacaprese che transitava lungo quel tratto di costa che ha allertato Carabinieri e Capitaneria di Porto e sul posto sono arrivate immediatamente le motovedette della Capitaneria e dei Carabinieri di Capri che hanno potuto solo constatare purtroppo che si trattava ormai di una carcassa di animale morto da diverse ore e trascinato probabilmente dalla corrente su quelle rocce nella parte orientale dell’isola.

Non è rimasto altro da fare che comunicare il ritrovamento all’Asl competente e all’Istituto Zooprofilattico che effettuerà l’autopsia per stabilire le cause del decesso. La carcassa sarà poi consegnata agli esperti biologi della stazione “A. Dohrn”. Dopo aver messo in sicurezza i resti del balenottero si aspetta l’arrivo degli esperti da Napoli per poi trasferire i resti del cucciolo nei centri dei laboratori di analisi competenti.