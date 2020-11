Anacapri, 49 muore a seguito di un infarto. Lenti i soccorsi a causa delle vie impervie

Anacapri, un cittadino di 49 anni è deceduto a seguito di un infarto. L’intera comunità è sotto shock per l’accaduto, trattandosi di una persona molto conosciuta e benvoluta da tutti. Purtroppo i soccorsi, anche se tempestivamente allertati, hanno tardato ad arrivare – come riporta Caprinews – poiché a causa delle dimensioni l’ambulanza del 118, partita dall’ospedale Capilupi, non è riuscita a raggiungere il luogo in cui si trovava il 49enne. Per questo motivo il personale sanitario, lasciata l’ambulanza, ha dovuto optare per un mezzo di fortuna, un piccolo tre ruote che purtroppo non raggiunge la velocità di un mezzo di soccorso. I sanitari hanno impiegato 17 minuti dal momento in cui sono partiti dall’ospedale fino al raggiungimento del 49enne e, una volta giunti sul posto, era oramai troppo tardi e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.