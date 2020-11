Amalfi: una donna denuncia il marito. La picchiava anche davanti ai figli

Costiera amalfitana. Ha dell’assurdo dover riportare un episodio del genere proprio oggi, dato che domani 25 novembre di celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Come ci hanno spiegato i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, una donna di Amalfi ha denunciato agli agenti i continui soprusi del marito, che l’avrebbe picchiata più volte anche dinnanzi ai loro figli.

Troppe volte accadono queste cose, bisogna mettere uno stop. Spesso per amore della famiglia e dei figli molte donne preferiscono non denunciare questi atti deplorevoli che sono incrementati esponezialmente durante il lockdown. Siamo vicini alla signora e speriamo che la sua storia possa avere un epilogo giusto. No alla violenza sulle donne!