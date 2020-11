Amalfi. Tutti negativi i tamponi per la scuola, bambini e genitori possono ancora andare all’USCA a Maiori . Assenza di contagi per coronavirus Covid-19 nella popolazione scolastica, fra coloro che hanno effettuato i tamponi, sia a Positano e Praiano, che riprendono la scuola domani, che a Minori e gli altri comuni della Costiera amalfitana, ad Amalfi i 140 test sono risultati negativi per chiu vuole prenotare il test antigenico, gratuito ed offerto su base volontaria, destinato alla popolazione scolastica . può usare un modello online che trova sul sito del Comune o a questolink https://bit.ly/3m9RJZe. . Intanto, come fa sapere il delegato alla Sanità Andrea Reale . Prosegue lo screening su base volontaria per i test antigenici da Covid-19 riservato agli alunni delle scuole materne e delle prime elementari, ai familiari conviventi ed al personale scolastico. Chi ancora non abbia provveduto potrà effettuare il tampone presso l’USCA allestito nel porto di Maiori, secondo il calendario e le modalità che, per ciascun comune, saranno indicate dalle rispettive amministrazioni e dai dirigenti scolastici. Si sospende lo screening che era già stato programmato per le classi che vanno dalla seconda elementare alla prima media perché con Ordinanza Regionale N. 93 del 28/11/2020 sono state sospese le lezioni in presenza fino al 7 Dicembre . Ancora una volta, per gli alunni delle scuole dell’infanzia e prima elementare con rispettivi congiunti e personale docente e non docente si raccomanda la massima partecipazione, in funzione di una attività didattica in sicurezza e del contenimento dei rischi di contagio.