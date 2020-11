Amalfi risponde col cuore: questa mattina decine di donazioni del sangue

I cittadini di Amalfi partecipano sempre con entusiasmo e numerosi alle giornate di dono del sangue. Si tratta di un’iniziativa importante, perché donare il sangue contribuisce a salvare vite umane – aveva dichiarato il consigliere delegato alla sanità Giorgio Stancati.

In questo periodo complesso per tutti, sono i malati a patire le più grandi sofferenze. Per questo è importante che si continui a donare sangue. Una sola sacca può salvare una vita umana.