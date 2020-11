Amalfi, riaperte le iscrizioni al micronido comunale. Ecco come fare

Sino al prossimo 30 novembre è possibile presentare nuovamente domanda per le iscrizioni ai servizi socio – educativi per la Prima Infanzia del Piano di Zona Ambito S2 per l’anno educativo 2020/2021 anche per la struttura ubicata presso il Comune di Amalfi. Il genitore o chi ne fa le veci dovrà compilare la domanda di iscrizione esclusivamente tramite procedura telematica disponibile on line all’indirizzo web https://servizi.comune.cavadetirreni.sa.it

Per maggiori informazioni:

Avviso pubblico riapertura termini iscrizioni

Determina riapertura termini iscrizioni