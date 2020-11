Amalfi: questa sera il Duomo si illuminerà di rosso per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne

Amalfi. Stasera il Duomo si illuminerà di rosso, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Sulle scale, 60 paia di scarpe rosse quante le vittime di femminicidio in Italia nel 2020. Così come a Positano, un grande segnale anche ad Amalfi per sensibilizzare le persone su una tematica così importante.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.