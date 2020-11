Amalfi è in cordoglio per la perdita del sig. Agnello Lauro, al’età di 93 anni. Agnello ci ha lasciati per raggiungere la sua amata e mai

dimenticata Rosa. Imma, Bartolo e la famiglia tutta ne danno il triste annuncio.

Il rito esequiale si svolgerà domani, lunedì 2 Novembre, alle ore 9.00 in Cattedrale.

La redazione di Positanonews esprime tutto il suo cordoglio e la vicinanza ai familiari del caro Agnello.