Amalfi. Oggi si celebra il patrono Sant’Andrea. Gli inviati di Positanonews Sara e Lucio sono lì sul posto per accompagnarci e raccontarci questo giorno importante. Diretta dalla piazza del Duomo. “Oggi è un giorno di celebrazione particolare. Indubbiamente non c’è lo stesso movimento degli altri anni. La maggior parte dei negozi sono chiusi. Per la devozione a Sant’Andrea si consente ai cittadini di visitare la Chiesa”.

Questa mattina la messa officiata dal vescovo Orazio Soricelli come si vede nel video di Positanonews visibile sul canale Facebook.