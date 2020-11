Amalfi. Negativo il tampone per il sindaco Daniele Milano “Domani sarò al comune, mai lasciato il lavoro “. Una buona notizia per la città, anche perchè il primo cittadino è fondamentale che sia al suo posto in questo momento cruciale di lotta al Coronavirus Covid-19. Il sindaco di Amalfi è stato ad un pranzo con il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino e il sindaco di Agerola Luca Mascolo, che non sapeva che poi sarebbe risultato positivo, e quindi è rientrato nei contatti del tracciamento fatto in questi casi. Dopo dieci giorni ( ricordiamo che bisogna stare in isolamento dieci giorni e SOLO DOPO I 10 giorni, con il tampone negativo, si può uscire ) fatto il tampone risultato negativo ritornerà al Comune . “Domani vi aggiornerò anche dei risultati dei 94 tamponi fatti nei giorni scorsi, che si stanno comunicando agli interessati, sarò al Comune ma non ho lasciato per un minuto l’impegno nel seguire questo momento”. Da Positanonews il nostro augurio di buon lavoro al sindaco