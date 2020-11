Amalfi, lo sfogo di Andrea Villaricca: “In tutta la Costiera solo tre ambulanze. Da ore si aspetta di sbarellare un paziente positivo”

Amalfi. Uno sfogo di Andrea Villaricca su Facebook che raccogliamo con dispiacere. “La costiera Amalfitana senza la disponibilità dell’ambulanza di 118, postazione di Amalfi da 6 ore. Da ore aspetta di poter sbarrellare un paziente affetto da covid19 all’ospedale di Salerno. Chissà quando potrà ritornare in costiera a rieffettuare il suo regolare servizio. Questo perché per un territorio ampio e disagiato come il nostro ci sono soltanto tre ambulanze che devono coprire l’intera costiera. Mi auguro che stasera stiano tutti bene e non capiti un codice rosso ad Amalfi e dintorni, altrimenti, affidatevi a Dio visto che ne i politici locali ne quelli regionali ci tutelano“.