Amalfi, gli aggiornamenti in ambito emergenza sanitaria giungono da una diretta del sindaco Daniele Milano, in cui si annunciano 11 nuovi positivi al covid, ma alcune buone notizie: il fatto che si registrano anche 5 guariti, i contagiati presentano lievi sintomi e gran parte di loro

Ecco i risultati della batteria da 90 tamponi effettuati venerdì scorso ad Amalfi – dice il sindaco -. Registriamo 11 nuovi positivi, ma anche 5 guariti. Considerato che a ieri il totale dei positivi era di 43, il nuovo totale sale a 49. L’età media dei positivi è di 46 anni, con maggiore concentrazione nella fascia di età che va dai 40 ai 59 anni. Le buone notizie sono che nessuno dei positivi residenti presenta una sintomatologia grave, e trattandosi dei tamponi effettuati per tracciamento dei contatti, quasi tutti i positivi fanno parte di un nucleo familiare e stanno osservando da più di una settimana isolamento domiciliare. Il numero di tamponi che sarà effettuato per queste positività sarà basso.

La più importante è quella relativa al bando per l’erogazione di un contributo straordinario in favore di lavoratori stagionali e a tempo determinato. Si tratta di una misura finanziata con 120 mila euro di fondi da bilancio comunale che si sostanzia di un contributo base da 300 euro al mese per un massimo di tre mesi, aumentabile a 400 euro al mese. Nel bando si evidenziano anche dei piccoli correttivi per particolari esigenze familiari, ad esempio 50 euro in più con un coniuge a carico e 50 euro per ogni figlio con età inferiore ai 13 anni nel nucleo familiare. Abbiamo previsto una riduzione del 10, 15 o 20 percento, nel caso in cui dovessero esserci rispettivamente 2, 3 o 4 lavoratori che accedono al bando dallo stesso nucleo familiare.

Per il banco alimentare, infine, il comune si impegna a sostenere 100 famiglie per un’adesione triennale che prevede la possibilità di sostenerle con un pacco alimentare. Tutti i dettagli nella diretta del sindaco Daniele Milano.