Amalfi, iniziato il drive-in tamponi in Piazza Flavio Gioia. Se ne faranno un centinaio

Amalfi. In Piazza Flavio Gioia iniziata l’esecuzione dei tamponi con il metodo del drive-in al fine di effettuare uno screening sui soggetti a rischio contagio. Secondo le previsioni saranno effettuati un centinaio di tamponi, nel rispetto delle norme di sicurezza. Per l’esito sarà necessario attendere qualche giorno e, nel caso in cui dovessero risultare dei positivi, si provvederà al tracciamento dei contatti. I cittadini in attesa di ricevere l’esito del tampone resteranno in isolamento domiciliare.

(foto in esclusiva per Positanonews)