Amalfi, il Tar respinge il ricorso dei parcheggiatori contro il Comune

I parcheggiatori della Società Amalfi Mobilità avevano presentato ricorso al Tar per ottenere l’annullamento del concorso finalizzato alla selezione di 10 parcheggiatori specializzati, chiedendo la stabilizzazione del personale precario, impiegato negli ultimi otto anni ritenendo doveroso ottenere la continuità nel lavoro. Il Tar, pronunciandosi in merito, ha respinto il ricorso della Società Amalfi Mobilità (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza)