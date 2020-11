Amalfi. Il sindaco: “Oggi altri 17 positivi, il totale è di 14. Disposti altri 70 tamponi”.

“Facciamo questa diretta che riprende il filo degli aggiornamenti sulla situazione di emergenza epidemiologica, in particolare per darvi i risultati di circa un centinaio di tamponi che sono stati effettuati giovedì ad Amalfi, disposti per effetto di tracciamenti realizzati negli scorsi giorni. Vi dico subito che registriamo 18 nuovi positivi, di cui 15 residenti ad Amalfi. A questi aggiungiamo ulteriori 2 positivi, in questo caso si tratta di cittadini che hanno effettuato il tampone presso laboratorio privato, che porta il totale dei nuovi positivi ad Amalfi a 17. Registriamo anche una persona guarita, per cui il totale degli attualmente positivi in questo momento è 41 – ha esordito il primo cittadino di Amalfi, Daniele Milano, durante la diretta Facebook di questa sera -. Ci tengo anche a darvi un’informazione sullo stato di salute di queste persone, che nel corso di oggi abbiamo sentito telefonicamente nell’ambito dell’attività del COC, del Centro Operativo Comunale, che come sapete assiste l’Asl nel tracciamento dei contatti di persone positive. Abbiamo in questo momento la quasi totalità delle persone positive che sono asintomatiche o paucisintomatiche, cioè che presentano una lieve sintomatologia riconducibile al Covid-19. Vi do anche alcuni dati legati all’età media dei positivi che si attesta a 45 anni e mezzo”.

“Nella giornata di oggi abbiamo ricostruito la rete di questi contatti che, fortunatamente, per la quasi totalità fa riferimento a persone che sono già state collocate a molti casi già da più di una settimana in isolamento domiciliare, proprio perché a contatto con persone positive. Per cui per effetto di questo tracciamento saranno disposti ulteriori 70 tamponi”.

“È importante che tutte queste persone che sono già state contattate perché dovranno essere disposte a tampone, dovranno in ogni caso osservare un periodo di isolamento di almeno dieci giorni con un tampone negativo effettuato sul finire di questo periodo”, ricorda il sindaco.