Amalfi, il sindaco Milano invita la minoranza al COC per il covid. Del Pizzo: “No grazie”

Amalfi. Il sindaco Daniele Milano, durante questo pomeriggio del 17 novembre, ha trasmesso in diretta alcuni aggiornamenti in merito ai nuovi contagi in città, oltre che i provvedimenti in arrivo per i meno abbienti e lavoratori stagionali. Tra le altre cose, il sindaco Milano, in seguito alla richiesta della minoranza di istituire una commissione comunale, ha esplicitamente invitato Alfonso Del Pizzo al Centro Operativo Comunale per dare il contributo che ritiene opportuno per il comune di Amalfi.

Alcune ore dopo, è giunta inevitabile la risposta da Del Pizzo, capogruppo della lista Amalfi Rinasce. Il candidato sindaco alle scorse elezioni risponde a Milano con un “No grazie” in un lungo post sui social, che riportiamo integralmente di seguito.

Mi è stato riferito che il Sindaco Milano, nel corso di una diretta fb alle14.30 di oggi (non ho avuto il piacere di vederla), ha invitato il sottoscritto, capogruppo di Amalfi Rinasce, a partecipare alle sedute del C.O.C di Amalfi. Il Coc, per chi non lo sapesse, è il Centro Operativo Comunale, una struttura gerarchica con al vertice il Sindaco, che ha la funzione di coordinamento generale ed al di sotto i responsabili delle nove funzioni di supporto che fanno riferimento al sindaco e coordinano le attività e gli addetti alle funzioni per affrontare le criticità che possono presentarsi. A meno che il sindaco Milano non voglia istituzionalizzare un rappresentante dell’opposizione nel COC (e non penso possa farlo) lo ringrazio dell’invito (sic!), ma sempre nel rispetto dei ruoli(politico e non funzionario di governo) devo declinare l’invito (non mi interessa far numero né tantomeno passerella).

Caro sindaco, nelle due precedenti comunicazioni intercorse, avevamo chiesto che in consiglio comunale venisse adottata una commissione comunale, la quale avrebbe avuto, nelle sedi a ciò deputate, compiti di proposte e di controllo. E poi abbiamo offerto il nostro disinteressato contributo, non alla sostituzione della task force sanitaria(asl+protezione civile),ci mancherebbe, ma affiancare questi sanitari sul territorio amalfitano nella possibilità di estendere la ricerca di positivi asintomatici con la pratica dei tamponi rapidi. etc. la ringrazio comunque e la saluto.