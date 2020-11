Amalfi ( Salerno ) . Il sindaco Daniele Milano “5 nuovi positivi, ma i guariti salgono a 32”. Il primo cittadino della capitale della Costiera amalfitana parla della problematica della pandemia di coronavirus Covid-19 con trasparenza parla della problematica dei contagi “Tre sono di un solo nucleo familiare, altri due sono collegati ad altri contagi”. Nella giornata di venerdì ci saranno tamponi , anche di verifica, ma anche per i bambini ed i genitori , per far ripartire la scuola in massima sicurezza dalla settimana prossima “Sul sito del comune – spiega il sindaco -, ci sarà un modulo semplice da scaricare, il COC raccoglierà questi dati fino a Giovedì, poi venerdì dalle 9 si faranno questi test per verificare l’andamento epidemiologico in base al quale valuteremo le aperture della scuola, la dirigente scolastica ci ha garantito che la scuola è pronta e sicura” . Poi alla fine della diretta parla dei bandi e dei lavori sul costone sul Vallone Cieco e le chiusure a tempo sulla S.S. 163 di cui Positanonews ha già parlato.