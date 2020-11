Amalfi, il racconto del giornalista Sigismondo Nastri: “L’emergenza Covid, il Presepe e il Pastore della meraviglia”

Amalfi. Riportiamo il bel racconto del giornalista Sigismondo Nastri: «Ricordo un episodio. Capitò in Costiera tanti anni fa, quando l’Asl si chiamava ancora Usl e il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello (che ora si vuole depotenziare, accidenti!) non c’era. Ci scrissi un articolo. Successe che un poveretto, un piastrellaro di Vietri, mentre era all’opera dalle parti di Minori, fu colpito da infarto. Non c’erano nemmeno il 118, la Croce Rossa e la Protezione civile a quel tempo. Per fare un esempio, ad Amalfi, in caso di necessità, si faceva capo a una delle due farmacie dove stazionavano abitualmente i medici Ferdinando Paolillo e Marco Gambardella (sempre disponibili: che Dio li abbia in gloria).

Ma torno al fatto. Il malcapitato fu messo in auto da un compagno di lavoro e condotto velocemente all’ambulatorio della Usl di Maiori. Quello che lo accompagnava fermò la macchina davanti all’ingresso, salì di corsa le scale invocando a voce alta soccorso. Si imbatté in una dottoressa, che in quella struttura aveva un ruolo non secondario: le spiegò ansimando la situazione, insistendo per un intervento immediato. Ma lei, frastornata, o forse presa dal panico, cominciò a correre per i corridoi, ad aprire tutte le porte, gridando: “Aiuto, chiamate un medico!”. Dimenticò che lei stessa lo era.

È capitato così a Luigi Di Maio che, di fronte alla emergenza napoletana provocata dal coronavirus e da evidenti crepe del sistema sanitario campano, scioccato dal caso del paziente trovato morto nel bagno di un ospedale, ha dichiarato impavido alla tv e sui giornali che la situazione è fuori controllo e urge che il governo centrale agisca “perché non c’è più tempo”. Come se lui del governo non facesse parte, e addirittura con un ruolo di primo attore. Come se lui fosse appena sbarcato da un altro pianeta.

Ci stiamo avvicinando al Natale. Mi viene spontaneo pensare al presepe che, covid o non covid, si va ad allestire in tutte le case. Non ne conosco uno che non mostri, in bella vista, al centro della scena, il pastore della meraviglia».