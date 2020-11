Amalfi, il messaggio di Pasticceria Pansa: “Tutti a casa? Nemmeno per sogno. Continuiamo a lottare”

Costiera amalfitana. Si prospetta un futuro ancora più nero per tutte le attività di ristorazione, bar e pub che molto probabilmente saranno costretti a chiudere. Una decisione drastica quella del Dpcm, che interessa le zone rosse e arancioni. I lavoratori vogliono far sentire la loro voce. E così ha fatto anche Pasticceria Pansa, storico locale in piazza Duomo ad Amalfi, che con un post esprime la voglia di continuare a combattere.

“Da domani tutti a casa? Ma neanche per sogno! Nel tuo comune sei libero di passeggiare, socializzare e chiacchierare a distanza…Ma di lavorare in sicurezza No! Locali chiusi? Asporto si, no, forse. Zone rosse o arancioni. In attesa di capire che fine faremo, nonostante tutto, l’unica certezza che abbiamo è che da domani ancor di più continueremo a lottare, contando solo ed esclusivamente sulle nostre forze e sul sostegno dei nostri collaboratori!“

Fondata nel 1830 da Andrea Pansa, la pasticceria ha mantenuto immutato il fascino trasmesso dall’arredamento ottocentesco che profuma tuttora dell’essenze dei padri, tra quegli specchi dorati che riflettono ancora le immagini di personaggi famosi come Ibsen, Wagner, Longfellow e Quasimodo, al di sotto delle crociere allungate retaggio delle glorie passate.