Amalfi, il giornalista Sigismondo Nastri: “Il virus è devastante perché ti toglie la gioia dello stare insieme”

Amalfi. Il giornalista Sigismondo Nastri, con un post sulla sua pagina Facebook, affronta il tema lockdown e ci regala la sua visione personale sul delicato ed attualissimo argomento: «Lockdown. Credo che questo covid-19 vada combattuto e vinto, con tutte le armi, non solo per i danni fisici – dalla polmonite alla morte – ma anche per quelli psicologici, altrettanto devastanti. Ben venga perciò il vaccino. E che venga presto, a disposizione di tutti, dovunque nel mondo. Ma, intanto, occorre che ciascuno ci metta del suo, rispettando le regole, applicando correttamente le istruzioni che ci vengono impartite per contrastare il propagarsi dell’epidemia. Io mi sforzo in tal senso, pur riconoscendo che non è facile starsene rintanato in casa, specie quando l’alba si presenta con un cielo perfettamente azzurro com’è oggi.

Dai ricordi scolastici tiro fuori un pensiero di Aristotele. L’uomo è per natura un essere sociale: l’unico degli esseri viventi a possedere la parola, che lo rende capace di avere la percezione del bene e del male, dell’utile e del dannoso, del giusto e dell’ingiusto e così via. La comunanza di queste cose – sottolinea il filosofo greco – “crea la casa e la città”. Ecco perché il virus è devastante, pure se ti risparmia. Perché ti toglie il piacere della socialità, la gioia dello stare insieme».