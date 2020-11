La città di Amalfi dedica un bellissimo video che esalta il blu del mare e del Galeone della città della costiera. Una clip dedicata a tutti gli appassionati della Regata e della città, che racchiude delle immagini molto belle del Galeone che solca il mare con lo scenario incantevole della città di Amalfi come sfondo, in attesa di poter nuovamente assistere alla Regata delle Repubbliche Marinare non appena l’emergenza sanitaria sarà finalmente superata.