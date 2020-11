Amalfi, convocato il Consiglio Comunale per il 27 novembre 2020. E’ convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, di prima convocazione, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, per il giorno 27/11/2020, alle ore 12:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 28/11/2020 ore 12:00, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio Comunale del 19/08/2020 e 07/10/2020, nonché delle deliberazioni da esse estratte; Discussione sulle dichiarazioni programmatiche rese dal Sindaco nella prima seduta consiliare – art. 36 comma 5, Statuto comunale; Nomina Commissione permanente Regolamento – 11, Regolamento funzionamento C. C.; Nomina Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari; Variazione n. 4/2020 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – art. 175 D.Lgs. 267/2000; Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – art. 194, D. Lgs. 267/2000. Rendiconto consolidato 2019; Revoca parziale D.G.C. n. 156 del 3/11/2020 avente ad oggetto “Tariffa orario ascensore” e D.G.C. n. 20 del 14/02/2018 avente ad oggetto “Modifica della Tariffa per il trasporto feretri ascensore” – argomento richiesto dai consiglieri di minoranza; Modifica art. 16 (accensione di fuochi nei fondi) Regolamento di Polizia Rurale approvato con D.C.C. n. 10 del 30/01/2017 – argomento richiesto dai consiglieri di minoranza.