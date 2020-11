Amalfi, contributi lavoratori stagionali: ecco il bando da 300 euro al mese

La novità più importante è quella relativa al bando per l’erogazione di un contributo straordinario in favore di lavoratori stagionali e a tempo determinato. Con queste parole, il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, aveva preannunciato in una diretta Facebook dei provvedimenti imminenti per i lavoratori stagionali colpiti duramente dalla crisi dell’emergenza sanitaria che, come se non bastasse, negli ultimi mesi ha stretto la costiera amalfitana in una morsa spaventosa.

La misura prevede l’erogazione di un contributo straordinario di € 300,00 mensili, per un massimo di tre mesi, aumentati ad € 400,00 mensili, per un massimo di tre mesi, per i disoccupati nel periodo dal 01/06/2020 al 31/10/2020, aumentabili di € 50,00 per il coniuge a carico e di € 50,00 per ogni figlio a carico di età inferiore ai 13 anni, in favore dei lavoratori stagionali e/o a tempo determinato che hanno i seguenti requisiti:

Residenti e domiciliati nel Comune di Amalfi alla data di pubblicazione dell’avviso;

Che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dipendente stagionale o a tempo determinato nel periodo compreso dal 01/09/2019 al 17/03/2020 e che, in tale periodo non abbiano avuto un nuovo rapporto di lavoro;

Che hanno avuto, nel periodo dal 01/06/2020 al 31/10/2020, un rapporto di lavoro fino ad un massimo di tre mesi, cessato involontariamente, e/o sono stati disoccupati;

Che alla data di presentazione dell’istanza risultano disoccupati;

Che non sono titolari di pensioni, di reddito di cittadinanza e/o emergenza;

Agli aventi diritto il contributo sarà erogato secondo le modalità indicate dall’avviso pubblico allegato in fondo al presente articolo.

Tutti coloro che intendono partecipare all’assegnazione del suddetto contributo dovranno compilare apposita istanza, secondo gli allegati moduli di domanda “A” e “B” e, consegnarla entro e non oltre il giorno 11 dicembre 2020 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Amalfi, mediante consegna a mano oppure tramite PEC all’indirizzo: amalfi@asmepec.it.

