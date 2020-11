Amalfi, congratulazioni a Sabrina D’Amato per la laurea in Canto lirico con punteggio 110 e lode

Amalfi. Congratulazioni al mezzosoprano Sabrina D’Amato, che si è specializza in Canto lirico nello storico Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli con un punteggio di 110 su 110 e lode. Il giovane talento è figlia di Franco D’Amato detto O’ Mericano. “Penso che una vita spesa in musica sia una vita spesa in bellezza ed è a ciò che io ho consacrato la mia vita”, scrive su Fb Sabrina.

“Sono passati ben cinque anni da quando ho varcato la soglia di quello storico, imponente conservatorio: quasi non mi sentivo all’altezza di aver avuto la possibilità di studiare in quel tempio della musica. Ho saputo che la mia vita era votata alla musica già da bambina, quando il suono del dolce mandolino di mio padre mi accompagnava in ogni momento della giornata ed è lui che voglio ringraziare per primo, per essere sempre il faro della mia vita e per il coraggio che mi ha trasmesso in questi anni senza neanche saperlo.

Voglio ringraziarlo per avermi regalato questo dono magnifico e soprattutto per avermi aiutata sempre a coltivarlo. Voglio ringraziarlo per l’amore che mi ha trasmesso e per avermi fatto sentire sempre forte e capace di fronteggiare qualsiasi ostacolo. Grazie alla mia famiglia ed ai miei amici per essermi sempre vicini, a voi dedico questo traguardo!”.