Amalfi . Arriva la “manna” , si ripete il miracolo di Sant’Andrea. Il segno che tutti aspettavamo . L’annuncio è avvenuto in diretta streaming da don Antonio Porpora nella Cripta del Duomo di Amalfi che festeggia il Santo Patrono della Costiera amalfitana. In questo anno “horribilis” , con il coronavirus Covid-19 che ha contrassegnato il 2020, non c’è stata finora la tradizionale raccolta della manna, che avviene sette volte l’anno, Positanonews questa mattina lo aveva auspicato, e proprio oggi a Positano e Ravello tanti guariti. Una buona notizia che ci rende felici e ci fa sperare in questa prima Domenica d’ Avvento per il Natale. Domani Positanonews con i suoi collaboratori seguirà l’evento, alle 5 ci saranno i zampognari per la strada del paese, non rinunciamo alle tradizioni e alle fede.