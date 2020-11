Altri 406 contagiati in provincia e 51 nuovi casi a Salerno: chiusa una pasticceria

Altri 406 contagiati in provincia e 51 nuovi casi a Salerno. Tra i casi segnalati nel capoluogo ci sarebbe anche quello di una nota pasticceria chiusa da giorni per alcuni contagi come scrive Il Mattino oggi in edicola.

Diversi casi di positività sarebbero emersi dallo screening sul personale che ha portato ad abbassare le saracinesche del locale per qualche settimana nel rispetto dei protocolli anti-contagio

I dati dell’ultima rilevazione su Salerno e provincia rappresentano situazioni preoccupati nella Valle dell’Irno (14 casi collegati al medico di base di Fisciano ricoverato al Da Procida cura al Da Procida) e nell’Agro ( di 39 positivi a Nocera Inferiore) e a sud di Salerno, ad Eboli (35 contagi)

L’Unità di crisi della Regione conta un nuovo infettato ad Agropoli, ad Albanella 2, Altavilla Silentina 3, Angri 22, Battipaglia 17, Baronissi 2, Bellizzi 4, Bracigliano 2, Buccino 1, Buonabitacolo 2, Campagna 8, Capaccio 8, Castel San Giorgio 2, Castel San Lorenzo 4, Cava de’ Tirreni 15, Celle di Bulgheria 1, Centola 1, Contursi 3, Corbara 6, Cuccaro Vetere 1, Eboli 35, Fisciano 13, Giffoni Sei Casali 1, Giffoni Valle Piana 4, Ispani 1, Maiori 1, Mercato San Severino 7, Montecorvino Pugliano 3, Montecorice 1, Montecorvino Rovella 4, Nocera Inferiore 39, Nocera Superiore 5, Novi Velia 1, Ogliastro Cilento 1, Olevano sul Tusciano 1, Oliveto Citra 5, Pagani 26, Pellezzano 6, Pontecagnano 10, Polla 1, Praiano 2, Roccadaspide 2, Roccapiemonte 3, Salerno 51, Sala Consilina 11, San Cipriano Picentino 3, San Mango Piemonte 3, San Marzano sul Sarno 3, San Mauro Cilento 1, San Valentino Torio 5, Sant’Egidio del Monte Albino 3, Sanza 1, Sarno 14, Sassano 2, Scafati 11, Serre 1, Siano 11, Sicignano degli Alburni 1, Teggiano 6, Torre Orsaia 1, Vietri sul Mare 1.