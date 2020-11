Altra vergognosa sentenza anti-Napoli

Come volevasi dimostrare. Il giudice sportivo Sandulli ha confermato la vergognosa sentenza del giudice sportivo Mastrandea Agnelli. 3-0 partita a tavolino alla Juve e punto di penalizzazione al Napoli. Mancava però una cosa è fortunatamente ce la siamo risparmiati. La fucilazione in pubblico luogo del Napoli, dell’ASL Napoli 2 e di DeLa. Sono state affermate oggi delle vere e proprie ingiurie verso il Napoli ed in particolare verso la società calcio Napoli. Anche l’ASL è stata mortificata. L’ASL che è sempre asserito che è stata lei a mettere in isolamento fiduciario il Napoli. Cosa vera ma non per la corte d’appello federale. Si è fatta passare il Napoli come una società che ha voluto violare lei i principi di lealtà sportiva. La sentenza del giudice non ha tenuto conto neanche delle prenotazioni dell’aereo e dell’albergo dove avrebbero dovuto alloggiare prima della super sfida. Super sfida che è diventata una super vergogna sia per il giudice sportivo sia per il giudice Sandulli. Sandulli che già in precedenza aveva salvato la Juve dalla retrocessione in serie C mandandola in serie B prima con 30 punti di penalizzazione poi ridotti a 15. La sentenza di oggi è solo la continuazione di quel sistema marcio che è il calcio italiano. Gravina già ieri aveva preceduto la sentenza dicendo quelle parole sulle ASL. Aveva in pratica depotenziato il parere delle ASL per quando riguarda la salute dei giocatori e di tutto il circo calcio, affermando l’utilità di protocolli sanitari che solo in parte hanno risolto In pratica la sentenza di oggi già era stata stabilita dalle parole di Gravina in consiglio federale. Dire però che il Napoli è una società d’imbroglioni e come dire “a carna è fernut sott e maccaron” Il Napoli se ha sbagliato a non giocarsi il jolly. Ingiustizia è fatta ma questo non è una novità fino a quando si cercherà di favorire sempre la stessa società anche per problemi di borsa…a