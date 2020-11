Alla Tavola Natalizia dei Campani, si paga alla Romana l’Eccesso Virale Partenopeo

Qualcuno dovrebbe svelare al Governatore De Luca, che l’unica Zona Rossa in Campania, purtroppo non è solo quella dell’Aglianico, al contrario di quanto da lui “simpaticamente” affermato.

Proviamo ad analizzare la questione in maniera più obbiettiva, bypassando tutte le furbe strategie della politica locale.

A differenza dell’inverno scorso, i bollettini dei casi covid sui media, in questa seconda ondata non riportano quasi più, i dati relativi ai casi nelle singole province della nostra regione, invece è molto interessante analizzarli.

Alla luce di questi numeri, non sarebbe sbagliato che De Luca, di concerto con i cinque sindaci delle province campane, richiedesse al governo, il restringimento della zona rossa, al solo territorio napoletano?

In sostanza è proprio questa, l’area provinciale più delicata e maggiormente soggetta al contagio covid, sia per densità di popolazione che per conformazione territoriale.