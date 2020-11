Alessandro Cattelan positivo al Covid. Chi condurrà adesso X Factor?

Alessandro Cattelan è positivo al coronavirus. “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid”. Alessandro Cattelan annuncia sui social il risultato del test. “In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato” aggiunge il conduttore di X Factor, il talent di Sky che giovedì scorso ha iniziato la fase dei Live.

L’appuntamento con il secondo Live di X Factor di oggi giovedì 5 novembre è comunque confermato, anche perché già prima di partire con il programma, Sky ha valutato e stabilito come gestire ipotetici scenari di contagio del cast. Dopo aver seguito le selezioni e la formazione delle squadre nel backstage, in questa fase del talent Cattelan è protagonista sul palco per accogliere i partecipanti al termine dell’esibizione e moderare i commenti dei giudici Manuel Agnelli, Emma, Mika e Hell Raton.

Al posto di Cattelan ci sarà Daniela Collu, già alla guida di Hot Factor, l’appuntamento che raccoglie i commenti a caldo un secondo dopo la fine della prima serata. Vicina a giudici e concorrenti di questa edizione, Daniela è di famiglia nello show di Sky prodotto da Fremantle, avendo già condotto StraFactor.