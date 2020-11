Al 1.06 vince Trump 8-3 su Biden

Con la chiusura dei primi seggi negli Stati Uniti orientali, comincia finalmente il conteggio dei voti per la Casa Bianca. Per Donald Trump a Joe Biden si profila una lunga attesa, almeno stando ai sondaggi che li davano testa a testa in molti Stati chiave. Occhi puntati sull’affluenza dopo che nei giorni scorsi, tra seggi già aperti e voto postale, 102 milioni di americani hanno espresso in anticipo la propria preferenza. Un numero esorbitante, pari al 75% del totale dei voti validi del 2016. La previsione è che l’affluenza finale sia nettamente superiore a quattro anni fa.

Ore 1.06

Trump vince in Kentucky, Biden in Vermont

Primi Stati assegnati dalla Associated Press: Trump ha vinto in Kentucky (8 grandi elettori), mentre Biden ha preso il Vermont (3). In Indiana Trump è nettamente in vantaggio.